'Deadpool & Wolverine' ultrapassa US$ 1 bilhão de bilheteria em três semanas Filme é o segundo do ano a bater a marca, após 'Divertida Mente 2', e o segundo longa adulto a superá-la na história

"Deadpool & Wolverine", terceiro filme do anti-herói intepretado por Ryan Reynolds, terminou seu terceiro fim de semana com uma bilheteria mundial de mais de US$ 1 bilhão, o equivalente a quase de R$ 5,7 bilhões. O filme é o segundo do ano a alcançar a casa dos bilhões de dólares, sendo superado apenas por "Divertida Mente 2", que acumulou quase R$ 8,6 bilhões.