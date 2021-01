Magazine De Bob Dylan a Shakira, saiba por que bandas e cantores estão vendendo os direitos de suas músicas Bob Dylan vendeu todas as suas mais de 600 canções para a Universal, maior gravadora do mundo, por cerca de US$ 300 milhões, ou R$ 1,5 bilhão

Só Hoje", do Jota Quest, foi uma das 150 música que mais arrecadaram direitos autorais vindos do Spotify nos últimos três anos. A faixa saiu em 2002 e, mesmo sem ser relançada, passou a render um dinheiro extra para a banda mineira, agora que o streaming vem se estabelecendo como a principal via para consumo de música no mundo. Esse movimento, de músicas antigas que sã...