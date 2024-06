Magazine Dave Grohl critica Taylor Swift durante show do Foo Fighters em Londres Turnê da cantora chegou à Europa e já reuniu autoridades, cantores e celebridades em Londres. Um dos espectadores da apresentação na sexta-feira (21) foi o Príncipe William

O vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, fez uma crítica à cantora Taylor Swift durante um show da banda no último sábado (22), no estádio de Londres. No palco, Grohl mencionou que uma apresentação da "The Eras Tour" estava acontecendo no estádio de Wembley, também na capital inglesa, e afirmou: "Eu te digo, cara, você não quer sofrer a ira de Taylor Swift". Dave Grohl ...