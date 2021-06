A cantora carioca Dani Coimbra disponibilizou pré-save de sua nova música , “A Beleza é Você Menina”. O trabalho é uma regravação autorizada do “rei do samba-rock”, Bebeto, consagrado artista nas décadas de 1970 e 1980.

A música traz um arranjo de samba funk, inspirada em artistas da atualidade, como: The Weekend e Drake. A canção composta nos anos 70 visa valorizar todo o encanto e graça que o feminino possui trazendo ainda um moderno balanço aos dias atuais.

Segundo a artista, o "trabalho recebe um toque especial de diversidade e suingue, capaz de conquistar os ouvintes nos primeiros minutos de embalo. A obra marca uma nova fase da carreira, que exibe ao público força e o empoderamento, desde a infância, vivida no subúrbio do Rio de Janeiro". A produção é de Dani, Magno Cortês e Márcio Andrenne.

Este é o primeiro single da artista em 2021, para fazer o pré-save de “A Beleza é Você Menina” e ter acesso imediato ao lançamento que estará disponível no final do mês de junho.

Dani Coimbra

Danielle Coimbra, nascida e criada no subúrbio carioca, busca se firmar na Música Popular Brasileira (MPB). Filha de uma sergipana e de um carioca, foi influenciada pela diversidade musical do pais, que a incentivou a estudar artes cênicas e também dança, na Faculdade Federal do Rio de Janeiro