Magazine Daft Punk encerra carreira após 28 anos de sucesso na música eletrônica Os artistas lançaram cinco álbuns ao longo da carreira e receberam seis Gramys, incluindo o de melhor álbum do ano, por "Random Access Memories"

A dupla francesa de música eletrônica Daft Punk chegou ao fim após 28 anos de carreira. Nesta segunda-feira (22), os músicos publicaram no seu site e canal do YouTube um vídeo de oito minutos intitulado "Epílogo", que mostra um trecho do filme "Electroma", lançado pelos artistas em 2006. A assessora dos músicos, Kathryn Frazier, confirmou o encerramento da carrei...