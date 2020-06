A “Mostra Amor Perfeito” ficará disponível entre este sábado, 6, e a próxima sexta-feira, 12, com uma programação especial para os apaixonados por cinema, com filmes e vídeos poemas. A atividade comemora a chegada do Dia dos Namorados e está disponível na plataforma Curta Palmas da Fundação Cultural de Palmas (FCP).

Conforme a FCP, título da Mostra é uma homenagem ao curta-metragem “Amor Perfeito”, do diretor Fábio D' Abadia, que narra à criação do biscoito produzido há mais de 100 anos em Natividade. A trama acompanha a história de amor do casal protagonista, tia Naninha e tio Dozinho.

As quatro obras selecionadas para a mostra dão ênfase ao romantismo e a poesia e a programação conta com a participação especial do poeta e escritor Almecides Pereira de Andrade e da atriz Lívia Veloso com vídeo poema das obras de Todas As Mulheres do Mundo, de Domingos Oliveira, e Soneto de Fidelidade, de Vinicius de Oliveira.

Programação completa:

Amor Perfeito, Fábio D' Abadia,

Documentário| 2018| Classificação: Livre

Amor, Primeiro! Guilherme Nasraui

Comédia romântica| 2013 Classificação: Livre

Amar, Colegiado do Curso de Licenciatura em Teatro da UFT

Documentário| 2020 Classificação: Livre

Memórias do Sr. Paulo, Educavîdeo Gramado

Ficção| 2016 Classificação: Livre