Magazine Curta Palmas disponibiliza 11 novos projetos em sua programação Produções palmenses ficam a disposição do público em uma plataforma gratuita online

Com projetos que envolvem samba, contação de histórias, oficinas, podcast e teoria musical, a plataforma Curta Palmas ganhou mais 11 novas atrações na última semana. A iniciativa online é gratuita e da Fundação Cultural de Palmas (FCP). As produções foram realizadas com apoio da FCP, por meio dos editais do Programa Municipal de Incentivo e Apoio à Cultu...