Magazine Cursos gratuitos nas áreas de beleza, negócios e outros são ofertados; veja como se inscrever As inscrições podem ser feitas de forma presencial no Senac Palmas, localizado na 201 norte, ou por meio do site da instituição

O Senac Palmas está com inscrições abertas para os Cursos de Verão em diversas áreas de atuação profissional, que podem ser feitas presencialmente no Senac Palmas, localizado na 201 norte com a apresentação de cópia do RG, CPF e comprovante de endereço atualizado, ou de forma online por meio do site https://www.to.senac.br. Leia Também: - Inscrições para processo seletivo com a ...