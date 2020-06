Magazine Curador e três artistas tocantinenses participam da exposição “Artes para adiar o fim do mundo” Obra tem 49 brasileiros e um alemão e traz obras baseadas em livro que é uma parábola sobre os tempos atuais

Três artistas plásticos tocantinenses participam do 1° Salão “Artes para adiar o fim do mundo”, que é uma mostra online disponível no site da Casa Visual Galeria. A mostra tem obras de 49 artistas brasileiros e um artista alemão e segue aberta a visitação até 30 de setembro. Como o título da mostra as obras expostas têm como base conceitual o livro “Ideia...