Cubículos fica exposta a partir desta quinta e abre espaço Arte ao Cubo em 2021

Começa nesta quinta-feira, 13, a primeira exposição no Arte ao Cubo em 2021 do Sesc Tocantins, em Palmas. A mostra com o artista Álvaro Maia apresenta o trabalho Cubículos que segue exposto no na praça externa do Centro de Atividades até 23 de julho. “Cubos, caixas, gaiolas, cercas, armários, porões. Espaços físicos, etéreos, ou conceituais, onde fomos, somos ...