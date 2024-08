Magazine Cristo Redentor é 'vestido' de Silvio Santos em homenagem Silvio Santos morreu no sábado (17), aos 93 anos. A causa foi uma broncopneumonia, infecção dos alvéolos pulmonares, responsáveis pela troca de oxigênio

O apresentador e empresário Silvio Santos foi homenageado na noite deste domingo (18) com uma projeção especial no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A projeção "vestiu" a estátua com um terno e um microfone no estilo usado pelo comunicador. Silvio Santos morreu no sábado (17), aos 93 anos. A causa foi uma broncopneumonia, infecção dos alvéolos pulmonares, respon...