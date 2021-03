Magazine Cristiano, dupla de Zé Neto, é internado com Covid-19 no interior de São Paulo Cantor recebeu o diagnóstico da doença causada pelo coronavírus no último dia 17

Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi internado no Hospital de Base em São José do Rio Preto (SP) com Covid-19. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (24) pela equipe do cantor, que afirma que ele passa bem. "Informamos que por orientação médica, na manhã dessa quarta-feira (24), o cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi internado no Hospital de Bas...