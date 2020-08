Ramiro Bavier

Um cidadão

Dia desses revi “We Are The World” (Lionel Richie e Michael Jackson/1985). Tipo essas coisas do youtube que você não pausa e vão aparecendo outros vídeos e outros vídeos e outros. Penso que we are the world me chamou mais pelo curso de inglês que comecei há algumas semanas. Acho que está dando certo. Traduzi we are the world to-di-nha. Às quartas-feiras à noite tenho aula. On-line, claro. Passei a falar abrindo sempre com: we are the world? Minha angústia.

Faz dias que essa internet chega e vai embora. Vai e vem. Vai e vem. Vai e vem. Eu tinha que cadastrar meus dados. Agora são os 600 reais. Você recebe? Teve problema no cadastro? A primeira vez veio, graças a Deus! Ele sempre no comando. Mas faz uns dois meses que não. Com você também foi assim? Não. Ainda tô tentando. E quem está no comando, agora, com esse atraso? Pior que a gente nem pode conversar, né? Trava tudo. Só dá “em análise”, “em análise”, “em análise”. Dá um ódio! O que é, mãe?! Já falei que tô tentando! Tenha calma, pelo amor de Deus! Antônia, desce daí!

Eu tive duas covides. Morri três.

Já enfrentei coisa pior. Morrer é o de menos. Sempre tem o pior. Nunca se engane. Morri faz semanas. Quando fui a primeira vez disseram que eu não era apenas um número. Claro que eu era um número. Sou o número 12 lá de casa. O número 13 nasceu morto, por premonição minha. Dizem que crianças ouvem e veem coisas. Minha mãe e outros olhos graúdos me falaram isso mais tarde. Fiquei até sem graça com tamanha mediunidade. Soberba mesmo. Era apenas uma criança. Foi bom? Quê? Conseguiu? Conseguiu o quê? Minha mediunidade? Não, porra! Os 600. Como se chega aos 600? De 12 pra 600 falta muito. Morri a primeira vez. Empurrou com tudo. Nem lembro se chorei.

Na segunda vez também morri. Hoje no Brasil são mais de 100 mil mortos. Eu fui um deles. Fico aqui pesquisando, olhando, medindo, achando. Mandaram ficar em casa e eu obedeci. Lembrando bem, penso que foi naquela vez que pedi aquele pastel. Você já morreu? 600. Quanto mais eu tento mas só dá “em análise” “em análise” “em análise”. Estranho. Quando eu digitei “em análise” apareceu Ana. Será que ela também tá procurando? Quem é Ana? Será que Ana tem o mesmo problema que eu e... Ana é um nome bonito.

Coisas de corretor de celular. Hétero, imagino! Esqueci o we are the world. Era a segunda vez. Eu não queria morrer. Nem por 100 mil. Soberba mesmo. Agora é tudo on-line. Fiquei foi pensando no we are the world. Em análise. Vou é de Bolsonaro. Graças a Deus ele libera os 600. Lula já fez isso lá atrás, lembra? Lula e aquela esquerda prolixa, enfadonha, cheirando a arroto de ressaca de sábado à noite depois de comer um sanduba arrastando a galera pra casa e comer aquele viado. Viado também é bom de comer. Comi muitos. Dei também.

Na terceira, morri. Só Teresinha, do Chico, sabe do que estou falando. “em análise” “em análise” “em análise”. Como se analisa quem morreu? Eu havia morrido. Enviei meus documentos para a matrícula do segundo semestre. Tudo certo? Vamos ver, espera um pouquinho. Tá bom (2 minutos). Posso ir? Tá tudo certo? Só mais um pouquinho, por favor (5 minutos). E aí? É que eu tenho que ir embora. Dia hoje tá cheio. Eu sei, mas é que cada um tem que ter paciência. Tudo bem, eu espero. Obrigado. Entra ali naquela sala. Sala? Pra quê? Uai, morre e ainda quer argumentar? Entra... bora apressar. Quem? Quem morreu? Eu tenho que voltar. Pra onde? Esse é o 800 e pouco... daquele Estado, anota aí. Uma nariguda tremendo de febre anotava quem passava. 800... 837, 838, 839. Não. Eu sou o 12! Que 12, ô coisa pálida?! Cala a boca e passa!

Let’s go. Let’s go. Let’s go. Oi. Oi. Oi. Calma, gente... página 39. Ei. Ei. Ei. Textbook! Ei. Ei. Ei. Page thirty-nine. É que eu queria voltar desde aquele corredor, lembra? Voltar pra onde? Pra casa. Eu preciso saber se saiu ou não. Se saiu o quê? A análise. Que análise? Dos 600. E que roupa estranha é essa? Ó, veste aquela que tá em cima do chão. Chão? Sim. Mas é que eu tenho que voltar mesmo. Hoje é aula de inglês... tá tudo pago. Ah... peraí. Qual seu número? 12. Vim antes de um irmão 13 que não vingou e (3 segundos)... Que 12? Você já tá pra mais de 800. Quieto! Como assim? Dictation!

Decidi, então, ficar morto.

Decidi entender que se eu voltasse iria encontrar tudo de novo. Eu, inclusive. Os 600. Foram as 600 vezes que me mataram na esquina, lá naquela manifestação da Rua 1968. Era maio. Naquele dia eu apanhei pra caralho. Naquele dia eu começaria a voltar e não mais poderia. Os verbos mudam com o tempo. “em análise” “em análise” “em análise”. Não sei onde vai caber tanta gente. Eram mais de 800 na minha frente. E já estava apertado. Eu era o 12. Queria voltar pra casa. Como não, moça? Não dá mais, meu senhor. E o inglês? Esqueça o we are the world. Aquilo virou jingle. Como assim, moça? Próximo! Gente... que fila que não anda!

Nunca mais voltei. Nem Antônia desceu. Nem os 600. Fracassei. I’m sorry.