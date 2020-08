Meu marido se aposentou! E agora?

Elson de Souza Ribeiro - Historiador

O casal Teixeira chegou aos 40 anos de matrimônio, graças ao sermão do Santo padre e às palestras espiritas no YouTube. Ele repetia sempre nas horas das tormentas o mantra “o que Deus juntou o homem não pode separar”. Já a esposa, tinha o seu particular: “não adianta querer se livrar do companheiro, ele volta na próxima encarnação,…