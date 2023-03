Amanda Dutra

Frango com pequi… hmm, tem coisa melhor em um almoço de domingo na casa dos pais? Como é bom voltar em Urutaí depois de dias estressantes em Goiânia. Nunca me contento em roer apenas um ou dois “piquizin” numa sentada. Daí, juntam-se eu e a minha mãe na comilança do fruto amarelo.

— Acho que esses tá bão de tirar as ‘castanha’.

Dona Lúcia, minha mãe, nem esconde a vontade de comer castanhas de pequi. Confesso que descobri recentemente que dentro do caroço do fruto se esconde uma preciosidade para o paladar… essa amêndoa, inteirinha, saborosa e protegida dos espinhos por uma casca escura. São sensacionais as coisas que descubro com essa mulher.

Me recordo do dia em que ela foi me mostrar como extrair essa castanha. Colocou os caroços sem polpa para secar no sol e, depois de um tempo, bateu-lhes com faca como se não fosse cortante.

— Nossa, mãe! Do jeito que eu sou mole para mexer com faca, se eu pegasse no trem assim, teria ‘rancado’ minha mão fora.

— Os ‘baguin’ fica seco dentro do pequi e fica fácil de tirar. É mais mole que tirar bago de coco babaçu.

Dizia ela ao me entregar uma castanha com suas mãos marcadas de cicatrizes de machado. Uma dessas marcas ficava bem no polegar direito, a formar, diagonalmente, uma linha clara e profunda.

— Essa daqui já me deu problema até na biometria. Devia ter uns 9 anos quando cortei esse dedo no machado, quebrando coco no mato. Fui bater o cacete de pau no coco e acabei batendo no dedo, aí o machado ‘taiou’ meu dedão. Ai, que gastura!

Nada que uma raspa de caldo de palha de coco com água e sal não resolva no ferimento:

— Eu já salvei uma cachorra fazendo isso, quando devia ter seis, cinco anos. — E quem a ensinou essa receita? Nem ela sabe. “Toda vida foi como se eu fosse criança adulta”. Há um certo instinto, conhecimento involuntário que só quem cresceu sem pai, sem mãe consegue adquirir com o tempo. Há isso no olhar dela. O olhar sério de quem muito lutou para proteger-se do que quer que seja. Não só do machado, mas do sentimento de abandono. Da revolta. Da solidão. Com seus quase 1 metro e meio de altura (1,49m), sempre impôs respeito e até recuo nas pessoas, pelo seu olhar intenso de sobrancelhas franzidas e seus olhos negros e miúdos, com pouquíssimos cílios.

— Herança indígena do meu papai caboclo. Tinha o mesmo olhar sisudo, amadurecido, que era capaz de ver até peixe no fundão do rio, demonstrava sabedoria e, mesmo em silêncio, era capaz de dizer muito com o semblante. Até com alma papai conversava, tamanha a força de espírito dele. Coisas de “índio” mesmo, não tem como explicar.

***

“Nossa, quando eu conheci sua mãe, de longe, tinha até receio de falar com ela, pela sua cara séria. Mas depois que me aproximei, percebi que ela é um amorzinho de pessoa, super doce e gentil. Do tipo de pessoa que sabe ouvir mais do que falar demais”, um dia desses, minha amiga Priscilla me confessou. Sempre vinha aqui em casa fazer escova progressiva com minha mãe.

— A dona Lúcia tem mão boa para escovar cabelo. Mão leve. Nunca vi ela puxando fio, queimando ninguém com chapinha.

“A Lúcia começou novinha a arrumar o próprio cabelo. Ela dava conta de enrolar bobes desde menina e eu nunca dei conta nem em mim, nem nela”, tia Jezira, esposa do irmão da minha mãe, já chegou a admitir isso.

Suas mãos sempre foram seu instrumento de trabalho. Nos dias quentes, na roça de sua madrinha, no povoado de Varjão, em Tocantinópolis-TO, ainda criança, acordava antes do alvorecer para ir buscar água no córrego. “Tenho que chegar antes da madrinha acender a brasa”. O café precisava ser passado depressa. O padrinho logo vai acordar e não tem café! A colega, como a pequena Lúcia chamava a filha de sua madrinha, ficava incumbida de varrer o terreiro.

A madrinha era a figura materna da pequena Lúcia, que perdera sua mãe ainda muito cedo, quando tinha 2 anos de idade. Antes de ser adotada pela madrinha, foi morar com a irmã Creuza, a mais velha, que se casou ainda adolescente com Antônio, um homem terrivelmente violento e tempestuoso que agredia a esposa sem escrúpulos, mesmo na frente da pequena Lúcia. A Creuza, apesar do apreço pela irmã mais nova, era ainda menina, também órfã e desamparada. Logo, não sabia lidar muito bem com a maternidade precoce tanto ao cuidar da pequena Lúcia quanto aos muitos trabalhos de parto que teve na vida. Tivera muitos filhos ao longo dos anos que foi casada com o carrasco e, enquanto a pequena morava com ela, esteve grávida algumas vezes.

Enquanto esperava uma criança, ficava impossibilitada de certos afazeres da roça. Por isso, a irmã mais nova ficava responsável por tarefas como: buscar leite no curral, água no córrego, até mesmo a parteira nos momentos de dar à luz, e também objetos e condimentos em lugares longínquos. Nessa época, sua companheira era a cadelinha Tocó. “Tinha só um toquinho de rabo, por isso o nome. Era como gente para mim. Cachorrinha esperta, parecia que me entendia mesmo”.

Mas, falar da vira-lata cor de creme é um assunto sensível demais para a pequena Lúcia, digo, para a dona Lúcia. Voltemos à cadela mais tarde. Quando a pequena, de 8 ou 9 anos, voltava com a lata d'água na cabeça, ia se arrumar para ir à escola com a colega. Tomava seu café, colocava seu bolinho de cacete no saco de açúcar e seguia sua jornada de quilômetros rumo ao colégio do Varjão. No meio do caminho colocava o bolinho dentro de um tronco seco, pois sabia que sentiria fome no retorno para casa, quando o cansaço iria bater.

As tardes eram as horas mais lúdicas do dia. Entre ir para a chapada colher pequis, ou pisar arroz, até arrancar mandioca na roça, era hora de pegar o machado, o cacete, o facão e partir, com as mulheres da casa, para debaixo do coqueiro, colher os cocos babaçu e quebrá-los. Vinham sempre as comadres da madrinha, as mulheres da região, com seus olhares cansados, suas mãos calejadas e calibradas no machado, como se também fossem afiadas.

A pequena Lúcia, miúda, ênfase à pequenice de altura, com seu corpo bronzeado, seus cabelos curtíssimos e cacheados, carregava uma vivacidade destoante. Com suas mãos minúsculas e delicadas, ao encaixar o machado entre as pernas e o coco sobre ele, fazia ritmos com barulhos, se deleitava com o vento da tarde, o cheiro encorpado do babaçu e dava bastantes risadas com as histórias corriqueiras das outras quebradeiras.

Como se enxergasse, na dor do trabalho, uma beleza natural.

No fardo do labor, a alegria do dia.

– Para mim, trabalhar era uma brincadeira. Eu trabalhava brincando. Não era motivo de tristeza, não sabia o que era tristeza. E era trabalhando em serviço pesado.

A energia infantil de Lúcia, talvez, contagiava o ambiente. Porque quando as quebradeiras mais velhas começavam a quebrar o babaçu, retirar seus bagos e guardar na cangalha, um ânimo incrível surgia. Como assistir novelas na TV. Ouvir músicas no rádio.

— Na época, a gente não tinha TV, telefone, celular… nosso escape para a vida era quebrar coco. E, às vezes, a gente ouvia rádio para saber das coisas. E as mais espertas enchiam uma lata grande de coco em um dia. Eu nunca cheguei a tanto, mas também nunca fui competitiva.

As mulheres do Norte carregam uma força inexplicável, uma certa determinação em aguentar os pesos da vida, não só no sentido de suportar, mas de ressignificar, seja pelo tamanho respeito pela mata, seja pelo ato de enxergar o extrativismo não só como trabalho, mas como missão, sustento e até entretenimento… tudo isso reflete uma realidade de resistência. De amor pela terra e pelo que ela oferece.

Cada uma com sua cangalha, seu jacá, ia embora no fim da tarde. Umas de jumento, outras a pé. Os coqueiros ficavam nas terras da madrinha, então, ela juntava os bagos em sacas e partia para casa, onde, em um cômodo, guardava a matéria-prima para o óleo babaçu. A pequena Lúcia organizava sua parte e guardava orgulhosa.

Com o dinheiro da venda ao comprador, que revenderia à fábrica de óleo, ela comprava suas roupas e calçados. Não dava para luxo, mas cobria a compra do necessário. De vez em quando, seu papai a visitava e lhe trazia pasta de dente, sabonete, escova e alguns agrados. Doces.

***

Quando o caboclo chegava era festa! A pequena Lúcia sempre guardou grande admiração e respeito pelo pai. Gostava de ouvir suas histórias. Seu pai tivera de tomar decisões difíceis quando Felisbela, sua amada esposa, veio a óbito. Com muitos filhos e sem estrutura emocional, teve de encaminhar cada um aos cuidados de irmãos, comadres e outros filhos mais velhos. Levar Lúcia para morar com sua madrinha, foi uma dessas decisões.

Ele era um lavrador, apaixonado por catira e pelas raízes da terra. Um raizeiro, brincante, dançador. Com ele, Lúcia aprendeu o valor da natureza e como também fazemos parte dela.

— Porque os “índios” sobrevivem por tanto tempo? Porque sobrevivem da castanha, pequi, buriti, buritirana, do puçá, oiti, pitomba… várias frutas, raízes, plantas. E tem gente que pega as terras do Cerrado tudo para fazer de lavoura de soja, de milho. E só eles ‘ganha’, o resto morre de fome. Tem pessoas que não tem noção do quanto nosso Cerrado, nosso Brasil é rico!

Apesar da distância, a pequena Lúcia sempre mantinha contato com o pai, seja o visitando, ou recebendo ele nos lugares em que morou. Na irmã Creuza, na madrinha e em locais posteriores. Até o último dia da vida de seu pai, seus laços com a filha caçula foram fortes.

— Lembro de quando eu morava com a Creuza e ela me pediu para buscar uma agulha num povoado muito longe. Eu devia ter uns seis, sete anos, e o Antônio já tinha selado o cavalo e eu tinha que atravessar um ‘corgo’ para chegar lá. A Tocó ia comigo, como sempre, acompanhando. Na hora que eu montava no cavalo ela já ia, não precisava nem de chamar. Nesse dia a água do corgo ‘tava’ muito forte e, quando fui atravessar, o cavalo refugou, querendo voltar para trás. A água tava batendo quase que na barriga dele. Aí, lá fui eu querer que o cavalo passasse por cima de uns pau… E aí que ele não passou! Fui olhar embaixo, meu Deus! ‘Fia’, era uma ribanceira e tinha uma rodeira de uma jaracuçu dormindo. Se eu caísse lá, ia ser em cima dela.

Então ela voltou novamente ao córrego querendo que o cavalo passasse.

— Tudo isso para buscar uma agulha, mãe?

— É, porque era numa roça muito longe de gente. Era num lugar pra lá de Tocantinópolis, pro lado do povoado de Cachoeirinha. E a gente ainda morava lá pra dentro dos ‘cafundó’, nem era no povoado. Aí, eu fiquei chorando, e chegou um homem, que morava lá perto, me vendo chorar. Aí, ele entrou na água, pegou nas rédeas e passou comigo puxando o cavalo. Na volta o bichinho passou tranquilo. Eu desconfio que foi esse homem que escreveu pro papai…

— Escreveu? Carta, a senhora diz?

— É, porque uma pessoa escreveu pra ele. Ele disse que alguém mandou uma carta pra ele falando que, se ele ainda quisesse me ver viva, era pra imediatamente me buscar. Depois, passou uns dias, e eu peguei febre amarela. Fiquei fraquinha, magrinha, fiquei só o bolinho no fundo da rede. Não comia, fiquei amarelinha, amarelinha. Quando meu pai recebeu a carta, foi me buscar de imediato. Aí, ele me deixou na madrinha, onde vivi os anos mais felizes dessa fase da minha vida. Só que eu tive que deixar a Tocó na Creuza, com muita dor no coração, pois a jornada a pé era muito grande e ainda fui muito tempo no colo do papai. Tava tão fraca que não conseguia andar direito. Deixar minha cachorrinha foi o mais difícil nessa situação.

Nesse momento, vi seus olhos brilharem. Antecedendo lágrimas doídas. Na nossa conversa, rodeada de pequis amarelinhos e histórias de bagos, amêndoas e castanhas, eu vi a forte dona Lúcia chorar. Talvez, até como expressão de sua força. A esposa, mãe de três filhos, dona de cinco cachorros, de mãos marcadas e um coração que nunca esqueceu de sua primeira companheira canina, sabia reconhecer as infelicidades da vida e… chorar.

Depois de consolá-la e fazer minhas piadas ruins para arrancar risadas dela, como de costume, fomos para o salão para fazer hidratação com óleo de coco nos meus cabelos. Rapaz, que mãos leves! Terapia é receber seus cuidados, ouvir suas histórias e ser atendida pela cabeleireira Lúcia Dutra.

Agora posso retornar a Goiânia.

Amanda Dutra

é acadêmica de Jornalismo na UFG