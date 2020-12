Lembranças de um mundo que não existe mais

Sentado numa cadeira de balanço, observo os peões finalizarem a vacinação do rebanho. O vaivém do gado se confunde com outro vaivém: o dos vaqueiros e dos seus comandados na luta para vacinar centenas de cabeças. No terceiro e último dia de vacinação, entre um gole e outro de 51, a missão é conclusa.

Anoitecia no sertão... O céu estrelado iluminava aquela terra onde os sertanejos,…