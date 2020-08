A segunda cadeira (ao meu pai)

Paulo Martins - Professor

Seis e meia da manhã, domingo, dia dos pais. Coloco duas cadeiras no quintal, uma em frente da outra. Com a xícara nas mãos, sento-me. O vento de agosto balança as folhas do coqueiro, se mistura com a fumaça quente do café.

Caso eu pudesse escolher, agora, uma pessoa para ocupar a segunda cadeira, escolheria o meu…