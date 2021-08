Magazine Covid-19: Tarcísio Meira e Glória Menezes continuam internados, mas com melhora no quadro Os atores tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19 em março e a segunda dose no início de abril

Tarcísio Meira, 85, e Glória Menezes, 86, continuam internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O casal foi diagnosticado com Covid-19 na noite de sexta-feira (6). O assessor do casal, Tadeu Lima, disse ao F5 que o quadro de saúde dos dois está evoluindo muito bem. De acordo com ele, os médicos estão esperançosos, mas o ator continua entubado para um ...