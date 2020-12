Magazine Covid-19: Nicette Bruno tem piora da função renal e passa por hemodiálise Segundo o hospital, a atriz permanece sedada e dependente de ventilação mecânica

Nicette Bruno, 87, teve que passar por uma seção de hemodiálise devido à piora da função renal, segundo boletim médico da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, divulgado na tarde deste sábado (5). A artista recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus e está internada no hospital desde domingo passado (29). Ainda segundo a nota do hospital, a atri...