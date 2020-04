Magazine Correios celebra 150 anos do chorinho com lançamento de selo Peças já estão disponíveis nas principais agências de todo o Brasil

Em comemoração ao Dia Nacional do Choro, os Correios lançam nesta quinta-feira, 23, a "Emissão Postal Comemorativa 150 anos do Chorinho". O bloco postal comemorativo tem a forma de dois instrumentos importantes do gênero musical, o bandolim e o pandeiro. A tarifa de cada selo é R$ 2,05, referente ao 1º Porte da Carta, totalizando R$ 12,30 o valor da folha....