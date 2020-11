Magazine Corpo do ator Tom Veiga, o Louro José, é velado em São Paulo em cerimônia privada Artista foi encontrado morto no último domingo, no Rio de Janeiro

O corpo de Tom Veiga, que por anos deu vida ao Louro José no programa Mais Você (Globo), chegou na manhã desta quarta-feira (4) à capital paulista, onde será sepultado em cerimônia apenas para amigos e parentes no Cemitério do Horto, na zona norte da cidade. O corpo de Veiga deverá ser velado a partir das 14h e enterrado às 15h, tendo sido velado também no Rio de...