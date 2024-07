Magazine Coral que integra projeto de musicoterapia no HGP abre inscrições Os cadastros estão abertos para servidores e voluntários. Prazo termina no dia 15 de agosto

Estão abertas as inscrições para pessoas que desejam participar do coral do Hospital Geral de Palmas (HGP). A unidade abriu um processo seletivo e a oportunidade é para servidores e voluntários que queiram participar. O projeto musical tem o objetivo de promover bem-estar e integração por meio da música. Conforme a Secretaria de Saúde do Estado, os interess...