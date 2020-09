Magazine Coral Municipal de Palmas tem vídeo musical exibido em congresso internacional neste sábado Gravação da música “The Show Must Go On” é resultado dos encontros e ensaios virtuais do coral

O Coral Municipal de Palmas (CMP) exibe neste sábado, 5, um vídeo com a agravação da música “The Show Must Go On”, do Queen, no Congresso Internacional de Regentes de Coros. A exibição será às 19 horas e estará disponível aqui. A gravação da música é resultado dos encontros e ensaios virtuais do Coral realizados nesse período de pandemia da Covid 19. Este é o s...