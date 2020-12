Magazine Coral Municipal de Palmas apresenta “Pombo Correio” homenagem a Moraes Moreira Vídeo gravado nos encontros e ensaios virtuais está disponível online

O Coral Municipal de Palmas (CMP) lançou e disponibilizou online uma apresentação musical em homenagem a Moraes Moreira, mestre da Música Popular Brasileira (MPB). O vídeo disponível a partir desta terça-feira, 8, às 19 horas, no canal do Coral no YouTube, é o quatro do Coral lançado durante a pandemia da Covid-19. Essa nova apresentação tem regência da mae...