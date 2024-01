Magazine Contrato longo e aumento de faturamento: Patrícia Poeta supera desconfiança na Globo Depois da tormenta, a paz. Patrícia Poeta começa 2024 em boa fase com a Globo por diversos motivos. Além da estreia do novo cenário do Encontro na última segunda, 16, as conquistas de 2023 começam a ser celebradas agora

Patrícia acertou no ano passado um contrato de prazo extenso com a Globo, sem muito alarde. Esse novo vínculo é válido até 2026. Procurada pela reportagem, a assessoria da apresentadora confirmou o compromisso por longo prazo, mas optou por não falar a duração do contrato, por questões de confidencialidade. Além disso, o Encontro se estabilizou. No ano passado...