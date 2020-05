Filho de Pedro Afonso, mas com suas letras musicais na boca de milhões de brasileiros, o cantor e compositor tocantinense Henrique Casttro, 27 anos, começou no mundo da música muito cedo. Ao deixar sua cidade natal aos 11 anos de idade, ele mudou para a vizinha Guaraí e por lá venceu seu primeiro show de calouros.

Depois disso, Marder Bezerra Nunes, nome de registro do artista, passou a fazer apresentações em barzinhos nas cidades de Guaraí, Pedro Afonso, Colinas, Tabocão e Araguaína. Em entrevista recente, Casttro revelou que não conseguiu mais deixar a música e mudou-se para Goiânia com o sonho de crescer profissionalmente.

Mesmo com talento nato, as coisas não foram fáceis para o artista tocantinense, que afirma ter chegado à capital goiana com apenas um violão e trinta reais no bolso. Além da saudade de casa, muitas vezes Casttro só tinha pipoca e ‘miojo’ na dispensa. Foram alguns anos de portas fechadas e muitos “nãos”.

Com 12 anos de carreira, a primeira composição foi “Traição” e mesmo com baixa visibilidade, ele resolveu gravar ao lado seu parceiro de dupla. A música “Não Era Você” é considerada por Casttro um marco na sua carreira, pois foi sua primeira música gravada por João Bosco e Vínicius.

“Aprendi que Deus não dorme e está o tempo todo mandando provações, passei por várias, às vezes gritei por socorro e fui acudido, em outras dei o meu melhor, mas fui vencido, no entanto, nunca desanimei”, comenta.

O tocantinense cresceu e passou a reunir um portfólio composto por diversos sucessos cantados por artistas consagrados nacionalmente: “Propaganda” (Jorge & Mateus), “Na Cama Que Eu Paguei” (Zé Neto & Cristiano e Wesley Safadão); “Sonhei Que Tava Me Cansando” (Wesley Safadão); “Aham” (Lucas Lucco); “Namorada Reserva” (Hugo & Guilherme); Liberdade Provisória (Henrique e Juliano); Só pra castigar (Wesley Safadão); “Terra sem Cep” (Jorge & Mateus); “Não era você” (João Bosco & Vinícius) “Super Homem chora” (João Bosco & Vinícius); “Rapariga digital” (Naiara Azevedo) e “Fingindo Maturidade” ( Mano Walter ).

Música

Famoso pelas composições de grandes sucessos do público sertanejo do País, Henrique Casttro resolveu reforçar sua carreira como músico e lançou recentemente a moda intimista “Tá Sofrendo Porque Quer” em parceira com a dupla tocantinense Henrique e Juliano. A canção está disponível no canal da Workshow, um dos principais escritórios de música do Brasil, e no canal do artista YouTube/canalhenriquecasttro. Somadas as visualizações nos dois canais, a música já ultrapassa os 3 milhões views.