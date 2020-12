Magazine Confira programão completa do V Festival de Cinema Estudantil Você na Tela Produções irão ficar disponíveis para exibição até a próxima quarta-feira, 16

A V edição do Festival de Cinema Estudantil Você na Tela ganhou mais cinco dias de programação com o objetivo de disponibilizar mais tempo para o público assistir os filmes competidores e votar em seus preferidos. O evento, que começou na quarta-feira, 9, vai terminar no próximo dia 16 de dezembro. Inicialmente as exibições seguiriam até esta sexta-feira, 11. Ma...