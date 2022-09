Magazine Confira “Pé de Poemas”, o novo livro de Zeca Tocantins Campanha do lançamento ocorrerá em três municípios do estado

O escritor, cantor e compositor Zeca Tocantins escolheu a semana do Dia da Independência, 7 de setembro, para passar por três cidades tocantinenses na campanha de lançamento do seu 14º livro, “Pé de Poemas”. Segundo o escritor, a campanha do livro de poemas havia passado anteriormente por São Luís (MA), Recife (PE) e Aracaju (SE) e, por conta da data comemo...