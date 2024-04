Magazine Confira a programação de shows para abril no Aperitivo Sonoro Shows são gratuitos e acontecem todas as sextas-feiras do mês a partir das 19h30, no Tênis Sesc

O projeto Aperitivo Sonoro divulgou as atrações para o mês de abril. Os shows gratuitos acontecem todas as sextas-feiras no no Tênis Sesc, no Jardim Aureny III. O projeto tem o objetivo de proporcionar à população acesso gratuito à música popular brasileira. Confira a lista de shows: Gil Doliath Data: 05/04 Horário: 19h30 às 22h – ao vivo Gil Dolia...