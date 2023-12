Balanço do primeiro dia da V Conferência Estadual de Cultura divulgado pela Secretaria de Cultura (Secult), organizadora do evento, destaca a participação de aproximadamente 200 pessoas nos debates dos seis eixos temáticos propostos pelo Ministério da Cultura.

As discussões continuam nesta quinta-feira, 7, entre delegados eleitos, gestores municipais e sociedade em geral discutirem as propostas que serão levadas pelos tocantinenses para a conferência nacional, marcada para março de 2024, em Brasília.

Segundo o comunicado, na presença do governdor interino Laurez Moreira, que participou da abertura, o secretário da Cultura Tião Pinheiro ressaltou o empenho da gestão em recriar a pasta após 12 anos. "O governador Wanderlei Barbosa recriou a Secretaria da Cultura após muitos anos e hoje estamos nos empenhando em cumprir essa missão complexa, mas também honrosa".

O governador em exercício Laurez Moreira reforçou a ligação da cultura com a educação. "Nós temos a compreensão de que a cultura é importante em todas as áreas do governo e fico muito feliz, principalmente, por essa conferência ser realizada dentro da Universidade".

Conforme a Secult, será firmada uma parceria entre o Governo do Tocantins e a Universidade Federal para colaborações futuras. "Para nós é uma satisfação muito grande, pois boa parte dos equipamentos artísticos e culturais no Brasil estão dentro das universidades federais, fazendo com que a arte e cultura estejam presentes no nosso plano de desenvolvimento institucional", avaliou o reitor da UFT, Luiz Eduardo Bovolato.