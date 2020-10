Magazine Condições meteorológicas e erro do piloto levaram à queda de avião que transportava Gabriel Diniz No dia 27 de maio do ano passado, o cantor estava indo de Salvador para Maceió quando a aeronave caiu na cidade de Estância, perto da divisa entre Sergipe e Bahia

Condições meteorológicas adversas e a atitude do piloto levaram à queda do avião que transportava o cantor Gabriel Diniz, 28, em maio de 2019, mostra relatório do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB (Força Aérea Brasileira), divulgado nesta quinta (29). No dia 27 de maio do ano passado, Gabriel Diniz, do hit "Jenifer", estava...