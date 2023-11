A 4ª edição do concurso de fotografia com o tema “Olhar UFT” realizado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex) da Universidade Federal do Tocantins (UFT) está com inscrições abertas até dia 24 de novembro.

Podem participar alunos, professores e técnicos-administrativos da instituição. O prêmio é de R$ 200 para cada vencedor além de certificado. As obras selecionadas serão expostas na 4ª Exposição Olhar UFT.

“É um sentimento de satisfação por estar fazendo registro das atividades relacionadas na instituição e essas fotografias irão compor um banco de dados que a gente tem que conta toda a história da Universidade”, afirma o diretor de Assuntos Comunitários da Pro-reitoria de Extensão, Dimas Magalhães Neto.

Ele estima que 150 fotografias estarão inscritas nesta 4ª edição do concurso, que é dividido em duas categorias: Vida Acadêmica (fotografias do cotidiano da instituição) e Paisagem UFT (de espaços físicos).

Para realizar a inscrição, o participante deverá enviar um e-mail para comunitarios@uft.edu.br com a fotografia que irá concorrer e a Ficha de Inscrição preenchida e cópia de documento com foto (RG).

Conforme o edital, será feita por uma equipe de três avaliadores, os quais avaliarão qualidade técnica, estética e adequação ao tema, com os critérios de criatividade e composição visual; representatividade da imagem com a UFT; qualidade técnica para exposição e reprodução gráfica e relação com a categoria de inscrição.

Serão selecionadas 30 fotografias, sendo 15 da categoria Vida Acadêmica e 15 da categoria de Paisagem UFT, que receberão uma premiação de R$ 200 reais cada, certificado de participação e uma exposição com todas as fotografias premiadas.

Para conferir o edital com o cronograma completo acesse aqui.