Magazine Conchata Ferrell, a Berta de 'Two and a Half Men', morre aos 77 anos O motivo seriam complicações causadas por uma parada cardíaca

A atriz Conchata Ferrell, conhecida por sua participação na série cômica "Two and a Half Men", morreu, aos 77 anos. Na atração ela viveu a diarista Berta. Segundo o site Deadline, o motivo foram complicações causadas por uma parada cardíaca. Ferrel trabalhou com atuação por 50 anos e nesse tempo recebeu três indicações ao Emmy. O primeiro foi pelo trabalho dela e...