Compositor italiano Ennio Morricone morre aos 91 anos Músico compôs trilha sonora de dezenas de filmes, entre eles, 'Cinema Paradiso'

O famoso compositor italiano Ennio Morricone, um dos músicos mais admirados e premiados do mundo do cinema, morreu em Roma aos 91 anos, segundo informou a imprensa italiana nesta segunda-feira, 6, citando parentes. Morricone foi hospitalizado em uma clínica na capital italiana após sofrer uma queda que fraturou seu fêmur, segundo as mesmas fontes. Ennio Morricone morreu...