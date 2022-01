Vai ter quarto do líder no ‘BBB 22’! De acordo com a TV Globo o tão desejado cômodo está dentro da casa e não pode ser chamado exatamente de quarto. Com um upgrade e tanto para acomodar melhor o todo-poderoso, ele já pode ser considerado um loft.

O quarto do líder, que deixou o gramado, agora está no segundo andar e ainda maior. Com isso, o líder vai poder receber mais convidados? Vai. Todo mundo? Claro que não... O fato é que o ambiente tem novos recursos para o conforto e a diversão do líder e de sua turma Vip: área de estar, bar, pista de dança, guarda-roupas – regalia inédita –, camarim e a já famosa mesa tática. A decoração é predominantemente azul com elementos fluorescentes em neon. E a aguardada foto do líder vem em novo formato: ganha o brilho de um grande painel de LED que exibirá a imagem do mandante da semana, dando ainda mais pompa ao agraciado da vez e, claro, causando uma pontinha de inveja nos demais confinados.

Resenha liberada, live e ainda mais regalias

Dos mesmo criadores do #FeedBBB, vem aí: “Playlist do Líder”! No ‘BBB 22’, o comandante da semana terá a seu dispor uma tela para fazer sua própria seleção musical e, por que não, promover uma animada resenha com um seleto grupo de convidados dentro de seu quarto. O recurso poderá ser acionado através de fichas durante a semana de reinado. Mas, só poderão participar da “festinha” integrantes do grupo Vip.



Outra regalia da liderança deste ano é a chance de fazer uma ponte direta de interação com o público: uma live que o todo-poderoso poderá abrir diretamente na #RedeBBB, por tempo limitado, durante o esquenta para a festa líder. Oportunidade única de estreitar laços com quem acompanha o programa fora da casa! E não acabou, porque o líder ainda terá como presente, além dos porta-retratos da família, um álbum de figurinhas com imagens marcantes de sua estadia no confinamento.



O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality tem estreia prevista para 17 de janeiro.

