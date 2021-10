Carregar o sertanejo para o mundo é algo que, agora, faz parte da realidade da dupla Matheus e Kauan. Embarcando em sua primeira turnê internacional, aos Estados Unidos, os artistas comemoram a passagem pelo top 200 Global do Spotify e prometem projetos inéditos para os fãs.

"Estamos muito empolgados para voltar aos palcos e ter a galera ali pertinho", afirmam eles ao F5. A dupla irá realizar quatro shows para o público internacional no fim do mês de outubro passando por Orlando, na Flórida (28), São Francisco, na Califórnia (29), Newark, em Nova Jersey (30), e Framingham, em Massachusetts (31).

Apesar da animação e da ansiedade para conquistar novos públicos, a dupla também não esconde a saudade e a vontade de se apresentar em solo brasileiro e ter seus fãs cantando junto. "O que mais queremos é nos apresentar aqui!", completa a dupla sertaneja.

Pouco tempo antes de embarcar na turnê, Matheus e Kauan comemoraram ter entrado na lista das 200 canções mais ouvidas da plataforma de streaming de áudio. O feito ocorreu em 25 de setembro, e a dupla conseguiu emplacar a música "Expectativa x Realidade", que dá nome ao último EP lançado.

Para eles, além da felicidade, alcançar a marca "impulsiona ainda mais nossa carreira" para conquistar mais fãs e ouvintes fora do Brasil. A dupla pontua que a tecnologia e a internet mudaram a forma com que artistas interagem com fãs e até mesmo foram ferramentas para a expansão do sucesso.

"As novas tecnologias e, principalmente, as redes sociais vieram para ficar e cada vez mais estarão em nossas vidas, seja profissionalmente ou pessoalmente", explicam. Eles filosofam: todas as mudanças trazem consigo um lado positivo e outro negativo, mas, se provocam alguma evolução, o resultado é bom.

"Com a pandemia, tudo foi diferente, desde a maneira de começar a produção de um trabalho até sua finalização", completa a dupla. "Graças às plataformas digitais, nós artistas pudemos continuar produzindo e interagindo com nossos fãs."

Para o futuro, eles preferem não dar muitos detalhes ou spoilers, mas garantem que os fãs podem ficar animados com o que vem por aí. "Estamos planejando novos singles e parcerias inéditas, além de um novo DVD", afirmam.