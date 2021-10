Magazine Com espetáculo Plural, NU Escuro retorna a Palmas através de projeto de circulação online Plural é a trama de uma menina que, como tantas outras, tem o nome de Maria; suas primeiras recordações remetem aos seus sete anos, onde se distraia brincando com uma boneca de milho no terreiro de sua casa enquanto sua avó cozinhava no fogão a lenha e lhe falava pela janela

No dia 31 de outubro o canal di Circo Os Kaco recebe o espetáculo de teatro de animação da companhia goiana Nu Escuro, uma transmissão online seguida de um bate-papo entre realizadoras e realizadores das duas companhias. Com 25 anos de estrada, a companhia goiana Nu Escuro, chega a Palmas de maneira virtual, estreando no próximo dia 31 de outubro o seu mais r...