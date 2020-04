Magazine Com eliminação de Babu, prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB será disputado entre mulheres Manu, Rafa e Thelma disputam final nesta segunda-feira, 27

Babu Santana foi o 15ºeliminado e deixou o Big Brother Brasil 20 na reta final. Com 57,15% dos votos, ele foi eliminado no paredão disputado com Rafa e Thelma. Manu Gavassi estava imune. A final do BBB está marcada para esta segunda-feira, 27, como anunciou Tiago Leifert. Babu bateu o recorde de paredões do reality: escapou de nove. Ao anunciar o resultado do par...