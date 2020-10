Magazine Com dores no peito, Datena é internado e passa por procedimentos em hospital Ele divulgou vídeo nas redes para informar sobre a recuperação

O apresentador da TV Bandeirantes José Luiz Datena foi internado neste domingo (25) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir dores no peito. Ele disse em vídeo postado nas redes sociais que passou por procedimentos, sem revelar quais foram eles. A informação foi divulgada logo após o apresentador sair do centro cirúrgico do hospital. "Estou em plena re...