Magazine Com Covid, Paulo Gustavo tem leve melhora após uso de pulmão artificial De acordo com o ultimo boletim médico, o humorista permanece em terapia intensiva e fazendo uso de ECMO

O humorista Paulo Gustavo, 42, segue estável após a realização de reajustes terapêuticos para combate à Covid-19. De acordo com o mais recente boletim médico, ele permanece em terapia intensiva e fazendo uso de ECMO, oxigenação do sangue fora do corpo. Internado desde o dia 13 de março, o comediante tem apresentado estabilidade. "A evolução clínica, que de...