Magazine Com Covid, Paulo Gustavo segue intubado e médico sinaliza melhora Internado há quase 11 dias devido complicações causadas pela Covid-19, o artista apresentou melhoras nas últimas 72 horas

Internado em um hospital particular do Rio de Janeiro desde 13 de março devido a complicações causadas pela Covid-19, o ator e humorista Paulo Gustavo, 42, apresenta uma curva de melhora nas últimas 72 horas, segundo mais recente boletim médico. "Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe...