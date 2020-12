Magazine Com Covid, Marieta Severo é internada com pneumonia no Rio Segundo a assessoria, não há previsão de alta e a atriz não precisa de auxílio de equipamentos de ventilação para respirar

Diagnosticada com Covid-19 no dia 25 de novembro, a atriz Marieta Severo, 74, está internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, com pneumonia por "causa da idade e de todos os riscos dessa doença". De acordo com a assessoria da atriz, Severo foi internada na quinta passada (3). "Ela já estava com Covid e desenvolveu uma pneumonia. Por precau...