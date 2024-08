Magazine Com Covid-19, William Bonner surge 'envelhecido' e atualiza estado de saúde 'Me sentindo bem melhor', escreveu jornalista, brincando com seguidores

William Bonner tranquilizou os fãs e telespectadores do Jornal Nacional ao atualizar seu estado de saúde nesta segunda-feira (19). O âncora foi diagnosticado com Covid-19 na última semana e está afastado do telejornal. O jornalista brincou com os seguidores ao publicar uma foto em que aparece com a aparência envelhecida, com rugas e cabelos bem brancos, com a ajuda...