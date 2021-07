Em um programa ao vivo, no qual estavam presentes todos os participantes da temporada, aconteceu na noite desta terça-feira (20) a final de No Limite. Após chegar à semifinal da atração ao lado de André, Elana, Jéssica, Viegas e Zulu e ser uma das finalistas, Paula Amorim, foi a grande vencedora do programa ao receber 66,77% dos votos do público.

A primeira prova, que eliminou dois dos seis participantes que restaram, contava com um grande labirinto, no qual os corredores eram repletos de catracas, mas nem todas giravam. Cada um dos jogadores tinha que resgatar quatro medalhas, que abririam uma caixa com peças de uma engrenagem que, quando montada corretamente, içava uma bandeira que levaria quem conseguisse completar a prova à final.

André foi o primeiro a se classificar e Zulu falou abertamente que observou como o capixaba montou sua tarefa para repetir o processo. "Aproveitei aquela velha frase 'quem não cola, não sai da escola' e esperei o gabarito do André", disse o carioca, que foi o segundo finalista.

Paula e Viegas completaram o quarteto. "Veio aquela sensação de alívio e alegria por tudo que vivi aqui", disse a mineira, que lembrou o contentamento em ser a única mulher na final do reality. Apenas dois deles poderiam chegar à final, decidida na última prova do reality.

Esse desafio contou com um circuito repleto de obstáculos. Após saltar e se arrastar por barras fixas, os participantes deveriam cavar um buraco no qual havia um tronco até conseguir passar por debaixo dele. Em seguida, em um círculo na areia, desenterrar três sacos que continham bolinhas que deveriam ser encaçapadas numa prova de mira num tipo de tabuleiro. Ao terminar, tinham que voltar ao ponto de partida fazendo o mesmo percurso, quebrar um dos dois jarros que lá estavam e pegar o colar do finalista.

Com excelente desempenho, Viegas foi o primeiro a terminar a prova. A outra vaga foi conquistada por Paula, numa virada surpreendente. Coube ao público decidir por votação no site do GShow qual dos dois ex-participantes do BBB 18 levaria o prêmio de R$ 500 mil. Eles optaram por Paula e deram a Viegas 33,23% dos votos e R$ 100 mil.

O terceiro colocado ganhou R$ 50 mil e foi decidido em voto aberto entre os participantes da temporada. Eles deveriam escolher entre os quatro semifinalistas eliminados -- André, Elana, Jéssica e Zulu -- quem deveria completar o pódio.

Com votos de Mahmoud, Kaysar, Angélica, Arcrebiano e Carol Peixinho, André Martinelli levou a melhor e faturou os R$ 50 mil. Elana foi escolhida por Gleice, Paula, Ariadna e Íris. Já Viegas, Gui e Chumbo optaram por Zulu. Jéssica não recebeu voto algum na disputa pelo terceiro lugar.

Em fevereiro, Boninho, responsável pelos realities da Globo que esteve na primeira edição de No Limite disse que a volta do programa era um desejo antigo dele e de muita gente. Ele falou ainda que esse seria mais um "capítulo nessa história apaixonante que é produzir um reality trazendo sempre novidades".

"Há mais de 20 anos eu fazia parte de uma jornada que eu não imaginava o quanto mudaria a minha vida. Produzimos o primeiro reality brasileiro. O No Limite trouxe para a televisão brasileira um formato que veio para ficar e se transformou numa paixão nacional. Um sentimento que divido com o público", disse Boninho.

O programa No Limite, inspirado no reality americano Survivor, estreou na Globo em 2000 e teve quatro temporadas, todas apresentadas por Zeca Camargo, colunista da Folha, e que deixou a Globo em 2020 -ele trabalha atualmente na Band.

As três primeiras temporadas do reality aconteceram entre os anos 2000 e 2001, e a quarta retornou em 2009, após um hiato de oito anos, com pessoas tentando sobreviver em um local inóspito, com poucos recursos. Os vencedores do programa foram Elaine de Melo (1ª temporada), Léo Rassi (2ª temporada), Rodrigo Trigueiro (3ª temporada) e Luciana Araújo (4ª temporada).