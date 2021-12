Magazine Com 52 obras, Festival Você na Tela 2021 tem transmissão online nesta semana Selecionados estão disponíveis e iniciativa está marcada para ocorrer entre quarta e sexta-feira

Está disponível a lista de selecionados para o Festival de Cinema Estudantil de Palmas “Você na Tela” de 2021. O evento está marcado para acontecer entre a quarta-feira, 8, e a sexta-feira, 10, na Grande Praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas. O Festival será transmitido ao vivo pelo canal do Youtude do Você na Tela. Nesta sexta edição de...