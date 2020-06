Magazine Com 41 artistas de cinco países latino-americanos, Núcleo de Gravura do Tocantins promove exposição Mostra “(Im)pressões Latinas: exposição de gravuras em sítio” está aberta a visitação até 31 de agosto

A exposição virtual “(Im)pressões Latinas: exposição de gravuras em sítio” está aberta a visitação gratuita até 31 de agosto no site do Núcleo de Gravura do Tocantins (Nugrato), organizador da iniciativa. www.nugrato.com. A mostra reúne 41 artistas gravadores da Argentina, Brasil, México, Uruguai e Venezuela, que apresentam gravuras nos mais variados temas. Conforme o Nugr...