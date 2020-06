Magazine Com 13 composições, músicos e escritores tocantinenses lançam online projeto "Operários das letras" Iniciativa tem formato de documentário e será lançado virtualmente nesta quarta-feira 17

Com o objetivo de oferecer um passeio virtual pela música tocantinense, músicos e escritores lançam o projeto musical virtual “Operários das letras: Artistas do Canto”. O lançamento acontece nesta quarta-feira, 17, a partir de um documentário, em formato de show, de 1h10 de duração e com 13 canções. A iniciativa tem um participação de um grupo de mai...