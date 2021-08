Magazine Comédia 'Amigas de Sorte' estreia no Globoplay Filme traz no elecont as atrizes Susana Vieira, Arlete Salles e Rosi, que vivem um trio de amigas de infância que decide fazer uma viagem juntas após ganhar na loteria

Nelita (Susana Vieira), Nina (Arlete Salles) e Rita (Rosi Campos) são amigas desde a juventude. Moradoras do bairro do Bexiga, em São Paulo, levam uma vida simples, mas nunca deixaram de sonhar com um cotidiano mais confortável. Para isso, jogam há mais de 30 anos na loteria. Até que um dia a sorte chega e elas acertam os números. Antes de contarem para suas ...