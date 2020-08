Magazine Colinas do Tocantins cadastro de classe artística para auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc Iniciativa também visa traçar um panorama que oriente o desenvolvimento de ações voltadas para o segmento artístico

A Prefeitura de Colinas do Tocantins cadastra até a próxima sexta-feira, 14, os trabalhadores da área cultural para o benefício do auxílio emergencial de R$ 600,00 mensais. O mapeamento será usado para a distribuição do recurso da Lei nº 14.017, a Lei Aldir Blanc. O cadastro é realizado no site da Prefeitura Municipal e podem se inscrever pessoas físicas e jurídi...