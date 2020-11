Magazine Coletivo N·S·L·O tem live com música instrumental e contemporânea nesta sexta-feira Apresentação será às 19h30 no canal do Youtube do Coletivo N·S·L·O

Acontece nesta sexta-feira, 20, a Live do Coletivo N·S·L·O com música instrumental e contemporânea. A transmissão acontecerá às 19h30 no canal do Youtube do grupo e conta com bate-papo sobre processo de gravação e apresentação de trechos das obras. A live, que contará com artistas representando diversas regiões do País, apresenta o repertório do álbum “Charlatór...